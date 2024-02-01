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Підривник гранат на сесії сільради на Закарпатті Батрин може отримати довічне ув’язнення: у справі новий поворот

14:59, 1 лютого 2024
Депутату змінили підозру і тепер розслідуватимуть як терористичний акт.
Підривник гранат на сесії сільради на Закарпатті Батрин може отримати довічне ув’язнення: у справі новий поворот
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Депутату Сергію Батрину, який у грудні минулого року підірвав гранати в сільській раді на Закарпатті, змінили підозру і тепер його дії розслідують як терористичний акт. Якщо його провину доведуть, він може отримати довічне позбавлення волі. Про це інформує обласна прокуратура.

«До цього чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України). Підставою змінити кваліфікацію на більш тяжку частину статті Кримінального кодексу України стала смерть двох потерпілих унаслідок теракту – депутатів Керецьківської сільської ради», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, днями правоохоронці отримали висновки судово-медичної експертизи стосовно першого загиблого. Вони підтверджують зокрема те, що до летальних наслідків призвела отримана вибухова політравма.

Результати судово-медичної експертизи щодо другого загиблого очікуються.

Зазначається, що підривник досі перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Розслідування кримінального правопорушення триває.

Раніше ми писали, що на Закарпатті в будівлі сільської ради депутат підірвав гранати.  Поранень дістали 23 особи, включно з підривником. 

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