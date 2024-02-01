Подрывник гранат на сессии сельсовета Батрин может получить пожизненное заключение: в деле новый поворот

Депутату изменили подозрение и теперь будут расследовать как террористический акт.

Депутату Сергею Батрину, который в декабре прошлого года взорвал гранаты в сельском совете на Закарпатье, изменили подозрение и теперь его действия расследуют как террористический акт. Если его вину докажут, он может получить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

«До этого мужчину подозревали в совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Основанием изменить квалификацию на более тяжелую часть статьи Уголовного кодекса Украины стала смерть двух потерпевших в результате теракта – депутатов Керецковского сельского совета», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на днях правоохранители получили заключение судебно-медицинской экспертизы по поводу первого погибшего. Они подтверждают, в частности, то, что к летальным исходам привела полученная взрывная политравма.

Результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу второго погибшего ожидаются.

Отмечается, что подрывник до сих пор находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением, ведь к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Расследование уголовного преступления продолжается.

Ранее мы писали, что в Закарпатье в здании сельского совета депутат взорвал гранаты. Ранения получили 23 человека, включая подрывника.

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