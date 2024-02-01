Конкурс на должности у службе дисциплинарных инспекторов: конкурсная комиссия проведет первое заседание

В ходе заседания утвердят регламент комиссии, а также изберут председателя и заместителя председателя комиссии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 5 февраля, состоится первое официальное заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Заседание состоится в 17:00

Повестка дня:

Утверждение Регламента конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора. Избрание Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора. Избрание заместителя Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора. Другое

Ранее в ВСП заявляли, что желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет.

Добавим, ВСП получил документы от 201 кандидата на должности в службе дисциплинарных инспекторов.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.