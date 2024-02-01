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Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: конкурсна комісія проведе перше засідання

11:27, 1 лютого 2024
Під час засідання затвердять регламент комісії, а також оберуть голову та заступника голови комісії.
Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: конкурсна комісія проведе перше засідання
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У понеділок, 5 лютого, відбудеться перше офіційне засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Засідання відбудеться о 17:00

Порядок денний:

  1. Затвердження Регламенту конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  2. Обрання Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  3. Обрання заступника Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  4. Інше

Раніше у Вищій раді правосуддя заявляли, що бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає.

Додамо, ВРП отримала документи від 201 кандидата на посади у службі дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого.

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