Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: конкурсна комісія проведе перше засідання

У понеділок, 5 лютого, відбудеться перше офіційне засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
Засідання відбудеться о 17:00
Порядок денний:
- Затвердження Регламенту конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
- Обрання Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
- Обрання заступника Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
- Інше
Раніше у Вищій раді правосуддя заявляли, що бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає.
Додамо, ВРП отримала документи від 201 кандидата на посади у службі дисциплінарних інспекторів.
Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого.
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