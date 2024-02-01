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  1. В Україні

У Дніпрі на вулиці вбили 11-річну дитину – що відомо

14:01, 1 лютого 2024
Затримано місцевого жителя, якому уже повідомили про підозру.
У Дніпрі на вулиці вбили 11-річну дитину – що відомо
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У Дніпрі на вулиці вбили 11-річну дитину. Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, затримано місцевого жителя, якому уже повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.

За даними слідства, трагедія сталася у понеділок ввечері, 29 січня. В ОГП пишуть, що на одній із вулиць міста під час словесного конфлікту підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Наразі до суду подано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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