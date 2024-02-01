В Днепре на улице убили 11-летнего ребенка – что известно

Задержан местный житель, которому уже сообщили о подозрении.

В Днепре на улице убили 11-летнего ребенка. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, задержан местный житель, которому уже сообщено о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.

По данным следствия, трагедия произошла в понедельник вечером, 29 января. В ОГП пишут, что на одной из улиц города во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары ножом в разные части тела 11-летней девочке. От полученных травм ребенок умер.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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