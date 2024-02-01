Первое заседание Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов: известна дата

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарного инспектора соберется на свое первое заседание 5 февраля 2024 года в 17:00.
Повестка дня Комиссии будет следующая:
- Утверждение Регламента конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
- Избрание Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
- Избрание заместителя Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
- Другое
Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта. Это соответственно:
- Реда Мольене– бывший директор Национальной судебной администрации Литвы (аналог украинской Государственной судебной администрации). Реда Мольене хорошо известна в Украине, поскольку неоднократно оказывала консультативную помощь ГСА и органам судейского управления. Является экспертом проекта ЕС «Право-Justice».
- Павел Жилинчик– бывший член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). Также работал руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики. Павел Жилинчик известен в Украине как один из консультантов при создании Высшего антикоррупционного суда. Известен также как эксперт USAID.
- Джон Эрлик– судья в отставке, в 2000-2020 годах судья King County Superior Court (Сиэтл, штат Вашингтон, США), адъюнкт-профессор Школы права университета Сиэтла.
- Юлия Бокова– член ВСП, судья Хозяйственного суда Донецкой области
- Елена Ковбий– член ВСП, судья Херсонского окружного административного суда
- Ольга Попикова– член ВСП, судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
Автор Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.