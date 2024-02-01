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Первое заседание Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов: известна дата

11:39, 1 февраля 2024
5 февраля члены Конкурсной комиссии изберут председателя и заместителя Комиссии, а также утвердят Регламент.
Первое заседание Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов: известна дата
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Конкурсная комиссия для проведения конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарного инспектора соберется на свое первое заседание 5 февраля 2024 года в 17:00.

Повестка дня Комиссии будет следующая:

  1. Утверждение Регламента конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
  1. Избрание Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
  1. Избрание заместителя Председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса в должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.
  1. Другое

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта. Это соответственно:

  1. Реда Мольене– бывший директор Национальной судебной администрации Литвы (аналог украинской Государственной судебной администрации). Реда Мольене хорошо известна в Украине, поскольку неоднократно оказывала консультативную помощь ГСА и органам судейского управления. Является экспертом проекта ЕС «Право-Justice».
  1. Павел Жилинчик– бывший член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). Также работал руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики. Павел Жилинчик известен в Украине как один из консультантов при создании Высшего антикоррупционного суда. Известен также как эксперт USAID.
  1. Джон Эрлик– судья в отставке, в 2000-2020 годах судья King County Superior Court (Сиэтл, штат Вашингтон, США), адъюнкт-профессор Школы права университета Сиэтла.
  1. Юлия Бокова– член ВСП, судья Хозяйственного суда Донецкой области
  1. Елена Ковбий– член ВСП, судья Херсонского окружного административного суда
  1. Ольга Попикова– член ВСП, судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

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