В Госдепе отрицают, что США выступают против вступления Украины в НАТО

В США заявили, что не против членства Украины в Альянсе.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что администрация президента Джо Байдена не против членства Украины в НАТО. Об этом он сказал на брифинге с журналистами.

На вопрос журналиста, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс, несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за, представитель Госдепа отверг эти утверждения.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь не раз говорили о том, что Украина будет членом НАТО», - сказал он.

Ранее сообщалось, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне.

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