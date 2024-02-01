За перетин державного кордону з метою ухилення від мобілізації посилять кримінальну відповідальність

Також посилять відповідальність – до 9 років позбавлення волі – за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Джерело фото: ДПСУ

Депутати з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних, Анатолій Остапенко та Олександр Горенюк зареєстрували законопроект 10453 про посилення кримінальної відповідальності за перетин кордону з метою ухилення від мобілізації.

Як вказують автори, згідно даних офіційного статистичного органу ЄС – Євростату, станом на кінець листопаду поточного року, від початку повномасштабного вторгнення росії, 650 тисяч чоловіків призовного віку виїхали з України та перебувають в даний час у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії.

Євростат не уточнює при цьому, скільки з цих чоловіків виїхали легально, як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також європейська статистика окремо не врахувала чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій.

При цьому, наведені дані охоплюють лише тих чоловіків, які отримали офіційний статус біженців.

Для прикладу, за даними німецького Міністерства внутрішніх справ, після 24 лютого 2022 року на територію Німеччини в’їхали 221 571 українських чоловіків, віком від 18 до 60 років, з яких 189 484 перебувають там по сьогоднішній день, а ще близько 100 тисяч осіб не зареєстровані й перебувають в країні нелегально.

Аналогічна ситуація має місце в Австрії, де на сьогоднішній день нелегально перебувають щонайменше 14 тисяч українських чоловіків, які покинули територію України за підробленими документами або скористались «послугами» організаторів незаконних схем нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

В цьому контексті, вважають депутати, слід акцентувати особливу увагу на тому, що статистика вчинення злочинів, які кваліфікуються за статтею 332 Кримінального кодексу («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») має стабільну динаміку зростання, зокрема за даними Офісу Генерального прокурора, у 2022 році за вказаною статтею було зареєстровано 1225 кримінальних проваджень, а за період з січня по жовтень поточного року – 2011.

Це свідчить про те, що встановлене чинним законодавством покарання є недостатнім для правопорушників.

Тому проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до Кримінального кодексу, якими зокрема:

встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна для осіб, які незаконно переправили осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України

встановити кримінальну відповідальність за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, а у випадку вчинення таких правопорушень повторно або групою осіб, передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, якщо ж, зазначені правопорушення були поєднані з насильством або із застосуванням зброї, - передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Разом із тим, пропонується встановити, що особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, за умови, якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10449 про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Автор: Наталя Мамченко

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