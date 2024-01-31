Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка

31 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України
Роман Семенченко був 11 жовтня 2019 року призначений Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.
А 27 жовтня 2022 року Володимир Зеленський призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.
У 2013-2014 роках Семенченко обіймав посаду начальника управління СБУ в Житомирській області.
Автор: Наталя Мамченко
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