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  1. В Украине

В СБУ прокомментировали увольнение Зеленским начальника Департамента по защите государственности

12:10, 1 февраля 2024
Накануне Президент подписал указ об увольнении Романа Семенченко.
В СБУ прокомментировали увольнение Зеленским начальника Департамента по защите государственности
Источник фото: depositphotos
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Как мы сообщали в среду, 31 января, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко.

В Службе безопасности прокомментировали это решение и отметили, что кандидатура нового главы этого Департамента будет в ближайшее время подана на рассмотрение Главе государства.

«СБУ в условиях полномасштабной войны постоянно меняется, оптимизируясь как эффективный и боевой контрразведывательный орган, способный защищать государство от всего спектра возможных вызовов.

Мы отдаем себе отчет, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности.

Именно с этой целью будет усилен ДЗНГ и оптимизированы подходы к его работе», – заявили в СБУ.

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