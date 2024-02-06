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  1. Суспільство

У поліції пояснили, як захистити свої акаунти від зловмисників

22:59, 6 лютого 2024
У поліції розповіли, яким має бути надійний пароль для захисту облікового запису.
У поліції пояснили, як захистити свої акаунти від зловмисників
Джерело фото: Kenny Eliason / Unsplash
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У Національній поліції України розповіли як громадянам забезпечити максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:

  • для створення пароля використовуйте не менше 8 символів, у тому числі заголовні (АБВ) та прописні (абв) літери, цифри і спеціальні символи (~, %; =, > тощо). Комбінації типу «123456», «11111», «qwerty», «рassword», «abc123», «admin» не є надійними паролями;
  • вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису;
  • не використовуйте як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження;
  • утримуйтеся від використання у якості паролів фраз щоденного ужитку (цитати, гасла, назви творів тощо);
  • негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію;
  • не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп’ютера;
  • не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам;
  • обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;
  • перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту – неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;
  • регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах;
  • використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.

Також у поліції пишуть, що для створення паролів різної складності можна використовувати сервіси генерації паролів.

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