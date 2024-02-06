У поліції пояснили, як захистити свої акаунти від зловмисників

У поліції розповіли, яким має бути надійний пароль для захисту облікового запису.

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У Національній поліції України розповіли як громадянам забезпечити максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:

для створення пароля використовуйте не менше 8 символів, у тому числі заголовні (АБВ) та прописні (абв) літери, цифри і спеціальні символи (~, %; =, > тощо). Комбінації типу «123456», «11111», «qwerty», «рassword», «abc123», «admin» не є надійними паролями;

вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису;

не використовуйте як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження;

утримуйтеся від використання у якості паролів фраз щоденного ужитку (цитати, гасла, назви творів тощо);

негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію;

не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп’ютера;

не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам;

обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;

перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту – неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;

регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах;

використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.

Також у поліції пишуть, що для створення паролів різної складності можна використовувати сервіси генерації паролів.

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