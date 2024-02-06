Голова адміністрації президента очолив уряд Казахстану

Олжас Бектенов призначений прем'єр-міністром Казахстану.

Джерело фото: gov.kz

Голова адміністрації президента Казахстану Олжас Бектенов став новим прем'єр-міністром. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на указ, підписаний Касим-Жомартом Токаєвим.

Рішення про призначення Бектенова на цю посаду було прийняте після того, як у вівторок депутати підтримали його кандидатуру. Представник правлячої партії «Аманат» висунув пропозицію про його призначення. Загалом за Бектенова проголосували 69 депутатів, ще 7 утрималися від голосування.

43-річний Олжас Бектенов раніше очолював адміністрацію президента з квітня 2023 року. До цього він займав посади голови антикорупційного відомства, працював у міністерстві юстиції та адміністрації столичного акімату.

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