Глава администрации президента возглавил правительство Казахстана

Олжас Бектенов назначен премьер-министром Казахстана.

Источник фото: gov.kz

Глава администрации президента Казахстана Олжас Бектенов стал новым премьер-министром. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на указ, подписанный Касым-Жомартом Токаевым.

Решение о назначении Бектенова на эту должность было принято после того, как во вторник депутаты поддержали его кандидатуру. Представитель правящей партии "Аманат" выдвинул предложение о его назначении. Всего за Бектенова проголосовали 69 депутатов, еще 7 воздержались от голосования.

43-летний Олжас Бектенов ранее возглавлял администрацию президента с апреля 2023 года. До этого он занимал должности главы антикоррупционного ведомства, работал в министерстве юстиции и администрации столичного акимата.

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