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  1. В Украине

Убил током любимую и проволокой задушил ее дочь: в Киеве суд наказал 55-летнего мужчину

16:09, 6 февраля 2024
Мужчина пытался покинуть территорию Украины после совершенных преступлений.
Убил током любимую и проволокой задушил ее дочь: в Киеве суд наказал 55-летнего мужчину
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В Киеве объявлен обвинительный приговор уроженцу Николаева по факту убийства своей 52-летней любовницы и ее 30-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что приехав в Киев к женщинам, обвиняемый ждал удобный момент для совершения преступления.

«Ночью, когда мать и дочь спали, мужчина связал женщину, включил штекер заготовленного электрического провода в розетку и поразил женщину электрическим током.

Затем он пошел в комнату, где спала 30-летняя дочь, обмотала вокруг ее шеи заранее заготовленный кусок проволоки и задушил им женщину», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в дальнейшем мужчина похитил из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, деньги и документы убитых.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, в совершенном не раскаялся. Кроме того, мужчина пытался покинуть территорию Украины после совершенных преступлений.

Приговором Шевченковского районного суда г. Киева мужчина признан виновным и приговорен к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

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