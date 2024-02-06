В Одесской области фиксируют случаи гибели лебедей

Зафиксированы случаи массовых смертей в пределах Нижнеднестровского национального природного парка в низовьях Днестра.

В Одесской области на территории Нижнеднестровского нацпарка сотрудники и местные жители фиксируют гибель лебедей. Об этом сообщили в парке.

В последнее время случаи гибели птиц фиксируют все чаще. Тела находят в низовьях реки Днестр, в том числе и на территории самого нацпарка. Администрации учреждения пытается выяснить причину их смерти.

"В случае выяснения заболевания этих птиц опасной вирусной инфекцией все территориальные общины, граничащие с территорией парка будут предупреждены", — говорится в сообщении.

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