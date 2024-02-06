На Одещині фіксують випадки загибелі лебедів

Зафіксовано випадки масових смертей у межах Нижньодністровського національного природного парку у пониззі Дністра.

Фото: Нижньодністровський національний природний парк

В Одеській області на території Нижньодністровського нацпарку співробітники та місцеві жителі фіксують загибель лебедів. Про це повідомили у парку.

Зазначається, що останнім часом випадки гибелі птахів фіксують все частіше. Тіла знаходять в пониззі річки Дністер, зокрема й на території самого нацпарку. Адміністрації установи намагається зʼясувати причину їхньої смерті.

"В разі зʼясування захворювання цих птахів на небезпечну вірусну інфекцію всі територіальні громади, що межують з територією парку будуть попереджені", — йдеться у повідомленні.

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