На Житомирщині 7 людей загинули через отруєння чадним газом

За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

Джерело фото: golos.com.ua

Як ми писали, в Україні фіксують зростання кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. До трагедій часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів.

Так, у вівторок, 6 лютого, у ДСНС повідомили про загибель 7 людей на Житомирщині від отруєння чадним газом.

«Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події», - зазначили у ДСНС.

Рятувальники попереджають, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.

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