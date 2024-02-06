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  1. В Украине

На Житомирщине 7 человек погибли из-за отравления угарным газом

22:40, 6 февраля 2024
По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неисправности газового отопления в частном жилом доме.
На Житомирщине 7 человек погибли из-за отравления угарным газом
Источник фото: golos.com.ua
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Как мы писали, в Украине фиксируют рост числа случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Так, во вторник, 6 февраля, в ГСЧС сообщили о гибели 7 человек на Житомирщине от отравления угарным газом.

«Трагедия произошла в с. Большие Низгорцы Бердичевского района. По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неисправности газового отопления в частном жилом доме. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия», - отметили в ГСЧС.

Спасатели предупреждают, что угарный газ — одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он бесцветен, совершенно неощутим и очень опасен для здоровья и жизни человека. Способен привести к беде в считанные минуты.

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