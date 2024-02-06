Генерал Польши предложил депортацию украинских мужчин: что решили в МИД

Вопрос депортации украинских мужчин следует урегулировать на уровне всех стран ЕС, – МИД Польши.

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак выдвинул предложение по депортации украинских мужчин из стран Европы. Об этом сообщает портал onet.pl по данным Министерства иностранных дел Польши.

В заявлении МИД Польши отмечается, что ведомство рассматривает текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны, в частности, в связи с вопросом призыва украинских граждан, находящихся за рубежом, включая территорию Польши. В МИД заявили, что оптимальным решением будет урегулирование этих вопросов на европейском уровне.

По информации, предоставленной Министерством внутренних дел Польши, отсутствуют какие-либо действия в этом направлении яв в МВД, так и в администрации.

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