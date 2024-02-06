Генерал Польщі запропонував депортацію українських чоловіків: що вирішили в МЗС

Питання депортації українських чоловіків слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС, – МЗС Польщі.

Джерело фото: glavcom

Польський генерал Вальдемар Скшипчак висунув пропозицію щодо депортації українських чоловіків з країн Європи. Про це повідомляє портал onet.pl за даними Міністерства закордонних справ Польщі.

У заяві МЗС Польщі наголошується, що відомство розглядає поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони, зокрема, у зв'язку з питанням призову українських громадян, що перебувають за кордоном, включаючи територію Польщі. В МЗС заявили, що оптимальним рішенням буде врегулювання цих питань на європейському рівні.

За інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ Польщі, відсутні будь-які дії в цьому напрямку яв в МВС, так і в адміністрації.

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