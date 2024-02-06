У Києві у двох укриттях з'явилася система, яка сповіщатиме про аварії й підтоплення

Як зазначається, зараз такі системи тестують.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

В Оболонському районі столиці у двох житлових будинках з укриттями встановили датчики підтоплень. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, зараз такі системи тестують. Також розробляються рішення для різних будинків, враховуючи наявність підключення до системи диспетчеризації.

«Ми інспектуємо відремонтоване укриття, що розміщене в підвалі житлового будинку, розраховане на 100 осіб. У минулому році тут виконали капітальний ремонт, і доцільним було оснастити захисну споруду системою реагування на підтоплення. У разі витоку води датчики негайно передають сигнал на диспетчерську систему, яка в автоматичному режимі надсилає повідомлення відповідальному персоналу. І вже обслуговуюча організація оперативно ліквідовує причину залиття», – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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