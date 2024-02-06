В Киеве в двух укрытиях появилась система, которая будет извещать об авариях и подтоплениях

Как отмечается, сейчас такие системы тестируют.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Оболонском районе столицы в двух жилых зданиях с укрытиями установили датчики подтоплений. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, сейчас такие системы тестируют. Также разрабатываются решения для разных домов, учитывая наличие подключения к системе диспетчеризации.

«Мы инспектируем отремонтированное укрытие, расположенное в подвале жилого дома, рассчитанное на 100 человек. В прошлом году здесь выполнили капитальный ремонт, и целесообразно было оснастить защитное сооружение системой реагирования на подтопление. При утечке воды датчики немедленно передают сигнал на диспетчерскую систему, которая в автоматическом режиме посылает сообщение ответственному персоналу. И уже обслуживающая организация оперативно ликвидирует причину залития», – объяснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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