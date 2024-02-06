Вбив струмом кохану та дротом задушив її доньку: у Києві суд покарав 55-річного чоловіка

Чоловік намагався покинути територію України після вчинених злочинів.

У Києві оголошено обвинувальний вирок уродженцю Миколаєва за фактом вбивства своєї 52-річної коханки та її 30-річної дочки. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що приїхавши до Києва до жінок, обвинувачений чекав на зручний момент для вчинення злочину.

«Вночі, коли мати та донька спали, чоловік зв'язав жінку, увімкнув штекер заготовленого електричного дроту в розетку та вразив жінку електричним струмом.

Потім він пішов до кімнати, де спала 30-річна дочка, обкрутив навколо її шиї заздалегідь заготовлений кусок дроту та задушив ним жінку», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у подальшому, чоловік викрав з квартири мобільні телефони, ноутбуки, гроші та документи вбитих.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав, у вчиненому не розкаявся. Крім того, чоловік намагався покинути територію України після вчинених злочинів.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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