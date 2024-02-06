В полиции объяснили, как защитить свои аккаунты от злоумышленников

В полиции рассказали, каким должен быть надежный пароль для защиты учетной записи.

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В Национальной полиции Украины рассказали, как гражданам обеспечить максимальную защиту аккаунтов и личной информации, которую они содержат.

Киберполиция рекомендует следовать следующим советам при создании паролей и использовании учетных записей:

Для создания пароля используйте не менее 8 символов, включая заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, > и т.п.). Комбинации типа «123456», «11111», «qwerty», «рassword», «abc123», «admin » не являются надежными паролями;

не являются надежными паролями; придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи;

не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения;

воздерживайтесь от использования в качестве паролей фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений и т.п.);

немедленно изменяйте пароли при подозрении на компрометацию;

не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера;

не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним;

обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно;

перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта – неточность даже в один символ может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;

регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;

используйте только лицензионное программное обеспечение. При необходимости установите антивирусное программное обеспечение и настройте его регулярное обновление.

Также в полиции пишут, что для создания паролей разной сложности можно использовать сервисы генерации паролей.

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