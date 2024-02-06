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  1. Общество

В полиции объяснили, как защитить свои аккаунты от злоумышленников

22:59, 6 февраля 2024
В полиции рассказали, каким должен быть надежный пароль для защиты учетной записи.
В полиции объяснили, как защитить свои аккаунты от злоумышленников
Источник фото: Kenny Eliason / Unsplash
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В Национальной полиции Украины рассказали, как гражданам обеспечить максимальную защиту аккаунтов и личной информации, которую они содержат.

Киберполиция рекомендует следовать следующим советам при создании паролей и использовании учетных записей:

  • Для создания пароля используйте не менее 8 символов, включая заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, > и т.п.). Комбинации типа «123456», «11111», «qwerty», «рassword», «abc123», «admin» не являются надежными паролями;
  • придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи;
  • не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения;
  • воздерживайтесь от использования в качестве паролей фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений и т.п.);
  • немедленно изменяйте пароли при подозрении на компрометацию;
  • не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера;
  • не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним;
  • обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно;
  • перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта – неточность даже в один символ может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;
  • регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;
  • используйте только лицензионное программное обеспечение. При необходимости установите антивирусное программное обеспечение и настройте его регулярное обновление.

Также в полиции пишут, что для создания паролей разной сложности можно использовать сервисы генерации паролей.

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