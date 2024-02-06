ГБР проведет досудебное расследование по делу о слежке за журналистами Bihus

Офис Генпрокурора поручил Государственному бюро расследований расследовать дело по прослушиванию журналистов Bihus.

Офис Генерального прокурора сообщил, что поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по уголовному производству, начатому по заявлению представителя журналистов Bihus.infо о незаконной установке и использовании специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области. Об этом говорится в пресс-службе ОГП.

«Учитывая, что к совершению указанного уголовного правонарушения, вероятно, причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. По его словам, он лично пригласил главу СБУ Василия Малюка для тщательного расследования ситуации.

Кроме того, руководство Службы безопасности Украины приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности после расследования Bihus.Info о незаконной слежке за журналистами.

Вместе с тем, главу СБУ Малюка вызвали в Раду для доклада о прослушивании Bihus.

Добавим, министр юстиции Денис Малюска считает, что прокуратура тоже должна отреагировать относительно этого дела.

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