Экс-депутату Сергею Пашинскому избирают меру пресечения: САП просит арест

Прокуратуры САП просят избрать Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 300 млн грн.

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Экс-депутат и бывший и.о главы Администрации президента Сергей Пашинский в среду, 21 февраля, прибыл в Высший антикоррупционный суд, где ему изберут меру пресечения.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере почти 300 млн грн.

Ранее Пашинскому было объявлено подозрение. Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.

Антикорсуд арестовал бизнесмена Сергія Тищенко по делу экс-нардепа Пашинского.

Также ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела Пашинского.

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