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У США блогерку YouTube-каналу про виховання судили за жорстоке поводження з власними дітьми

13:06, 21 лютого 2024
Американську блогерку YouTube-каналу та її співмешканку засудили до чотирьох термінів від 1 до 15 років за жорстоке поводження з дітьми.
У США блогерку YouTube-каналу про виховання судили за жорстоке поводження з власними дітьми
Джерело фото: BBC
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У Сполучених Штатах засудили блогерку Рубі Франке за жорстоке поводження з власними дітьми. Жінку, яка вела YouTube-канал про виховання дітей, визнали винною та засудили до чотирьох термінів увʼязнення з обтяжувальними обставинами. Перед арештом її канал мав понад 2,3 мільйона підписників. Про це повідомляє BBC.

Франке, яка проживала у штаті Юта, була арештована після того, як її виснажений 11-річний син виліз з вікна будинку, маючи відкриті рани і перев'язаний скотчем, щоб попросити їжі та води у сусіда. Невдовзі після цього його 9-річну сестру також знайшли у подібному стані.

Суд засудив Франке та її співмешканку, власницю консалтингового бізнесу з самовдосконалення Джоді Гільдебрандт, до чотирьох термінів від одного до 15 років за жорстоке поводження з дітьми. Вироки будуть виконуватися послідовно, а тривалість покарання визначатиме комісія з умовно-дострокового звільнення.

Під час винесення вироку Франке звернулася до своїх дітей з проханням про вибачення, визнаючи, що "вірила у спотворене уявлення про добро та зло". У свою чергу, Гільдебрандт висловила надію на фізичне та емоційне зцілення їхніх дітей.

Попередньо до арешту Франке було скаржено до служби захисту дітей через жахливі умови, в яких перебував її син. Адвокати Франке стверджували, що винна у цьому Гільдебрандт, яка систематично ізолювала її від родини, що призвело до спотвореного уявлення про мораль блогерки.

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