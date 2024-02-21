Верховний суд Алабами визнав заморожені ембріони «дітьми» відповідно до законодавства штату

Критики заявили, що це рішення може мати кардинальні наслідки для лікування безпліддя в штаті.

Джерело фото: politico.com

Верховний суд штату Алабама постановив, що заморожені ембріони можуть вважатися дітьми згідно із законодавством штату. Це рішення, на думку критиків, може мати кардинальні наслідки для лікування безпліддя в штаті, повідомляє Politico.

Рішення було винесено у двох справах про незаконну смерть, порушених трьома парами, у яких заморожені ембріони були знищені в результаті нещасного випадку в клініці репродуктивної допомоги. Судді, посилаючись на формулювання проти абортів у Конституції Алабами, постановили, що закон штату 1872 року, який дозволяє батькам подавати позов у ​​разі смерті неповнолітньої дитини, «застосовується до всіх ненароджених дітей, незалежно від їхнього місця проживання».

«Ненароджені діти є «дітьми» ... без винятку незалежно від стадії розвитку, фізичного розвитку чи будь-яких інших допоміжних характеристик», — написав суддя Джей Мітчелл у рішенні загальнореспубліканського суду.

Мітчелл сказав, що суд раніше постановив, що плід, убитий під час вагітності жінки, підпадає під дію Закону штату Алабама про протиправну смерть неповнолітніх, і ніщо не виключає «позаутробних дітей із сфери дії Закону».

Це рішення викликало хвилю попереджень про потенційний вплив на лікування безпліддя та заморожування ембріонів, які раніше вважалися судами власністю.

«Це рішення говорить про те, що запліднена яйцеклітина, яка є згустком клітин, тепер є людиною. Це дійсно ставить під сумнів практику ЕКЗ», – сказала Барбара Коллура, генеральний директор RESOLVE: Національної асоціації безпліддя, у вівторок для Associated Press. Група назвала це рішення «жахливою подією для 1 із 6 людей, які страждають від безпліддя», які потребують екстракорпорального запліднення.

За її словами, це викликає питання у постачальників і пацієнтів, зокрема, чи можуть вони заморозити майбутні ембріони, створені під час лікування безпліддя, чи можуть пацієнти колись пожертвувати або знищити невикористані ембріони.

Шон Тіптон, представник Американського товариства репродуктивної медицини, сказав, що принаймні одна клініка безпліддя в Алабамі отримала вказівку від своєї афілійованої лікарні призупинити лікування ЕКЗ одразу після прийняття рішення.

Доктор Паула Амато, президент Американського товариства репродуктивної медицини, сказала, що рішення розглядати заморожену запліднену яйцеклітину як юридичний еквівалент дитини або вагітного плоду може обмежити доступність сучасної медичної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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