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Блокада польской границы может вызвать удорожание автогаза – эксперт

13:18, 21 февраля 2024
В то же время, дефицита не ожидается.
Блокада польской границы может вызвать удорожание автогаза – эксперт
Источник фото: СМИ
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Из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа удорожание этого горючего может составлять до 3 грн/л. В то же время дефицит автогаза не ожидается. Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет «Укринформ».

«По сжиженному газу ожидаем удорожание. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза», – пояснил он.

Куюн отметил, что поставщикам автогаза по техническим причинам переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

«Этот круг будет стоить нам примерно до 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом», - прогнозирует эксперт.

На рынок бензина и дизельного топлива в настоящее время эксперт не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде.

В то же время участники рынка следят за развитием событий, отметил он.

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