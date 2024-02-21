Адвокати Хантера Байдена стверджують, що спецпрокурор по його справі призначений незаконно

Адвокати сина Президента США Хантера Байдена стверджують, що звинувачення проти нього «є результатом політичного тиску».

Адвокати сина Президента США Хантера Байдена розпочали широкомасштабну судову битву щодо федеральних податкових звинувачень, які йому пред’являються, звинувачуючи прокурорів у тому, що вони піддалися політичному тиску, слідчих – у незаконному витоку його записів, а Міністерство юстиції – у неправомірному наданні повноважень спеціальному прокурору для ведення справи проти нього. Про це повідомляє Politico.

Так, 20 лютого син Президента США подав дев'ять клопотань про те, щоб спростувати або повністю закрити справу, описуючи кампанію «обурливих» і «мстивих» урядових сил, спрямованих проти нього.

У Каліфорнії Хантеру Байдену висунули федеральні звинувачення у тому, що він нібито не подавав податкові декларації, занижував свої доходи та роздував витрати на бізнес протягом трьох років. Звинувачення були висунуті після невдалої спроби завершити угоду про визнання провини в Делавері за федеральним звинуваченням у вживанні наркотиків та зберігання вогнепальної зброї.

Адвокати Хантера Байдена подали низку клопотань про зняття деяких або всіх звинувачень, висунутих спеціальним прокурором Девідом Вайсом, до федерального суду Лос-Анджелеса в грудні минулого року. Генеральний прокурор Меррік Гарленд підвищив Вайса, якого тодішній президент Дональд Трамп призначив прокурором США, статус до спеціального прокурора минулого року.

У клопотаннях стверджується, що справа проти Хантера Байдена є недосконалою з низки причин, зокрема через те, що він став мішенню для «вибіркового та мстивого судового переслідування» через політично вмотивований тиск з боку «республіканців-екстремістів».

«Політика заплямувала це судове переслідування, і немає жодного конституційного вибору, окрім як закрити цю справу», — написав адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуелл. Лоуелл вказав на те, що, за його словами, було кілька випадків, коли Вайс нібито піддався тиску Республіканської партії, зокрема, коли прокурори «перейшли від двох податкових проступків до дев’яти проступків і злочинів».

Спецпрокурор Девід Вайс відповів на подібні клопотання в Делавері, заперечуючи, що політичні міркування вплинули на обвинувачення. «Звинувачення в цій справі не сфабриковані чи з вини колишнього президента Трампа — вони натомість є результатом власного вибору обвинуваченого та були висунуті всупереч, а не через будь-який зовнішній шум, створений політиками», — написав Вайс .

У нових заявах Лоуелл сказав, що невдала угода про визнання провини щодо звинувачення у зберіганні зброї, яка, за його словами, мала на меті виключити будь-які інші кримінальні звинувачення проти молодшого Байдена, повинна розглядатися як обов’язкова.

Але найпомітніше те, що Байден і його адвокати націлилися на самого спецпрокурора Девіда Вайса і стверджують, що його незаконно призначили спеціальним прокурором. Трамп і його союзники висунули аналогічні заяви щодо легітимності спеціальних прокурорів, які досліджували їхню поведінку в останні роки.

Трамп, як очікується, подасть аналогічне клопотання пізніше цього тижня, оскільки він прагне закрити федеральну справу проти нього у Флориді, порушену спеціальним прокурором Джеком Смітом.

Автор: Наталя Мамченко

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