На Вінниччині іноземець намагався потрапити в Україну за хабар в $400

Іноземцю заборонено в’їзд в Україну за порушення законодавства у минулому.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у пункті пропуску «Могилів-Подільський» громадянин Азербайджану запропонував неправомірну вигоду прикордоннику, щоб безперешкодно потрапити в Україну. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що іноземцю заборонено в’їзд за порушення українського законодавства у минулому. Аби вирішити питання щодо безперешкодного пропуску, 27-річний іноземець спробував домовитися з вартовими кордону та запропонував неправомірну грошову винагороду в розмірі 400 доларів США.

«Охоронці кордону від запропонованого відмовилися, натомість правопорушнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України, за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», - сказано у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Раніше ми писали, що митники відмовилися від хабаря від громадянина Молдови та познайомили його з українськими правоохоронцями.

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