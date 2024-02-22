В Винницкой области иностранец пытался попасть в Украину за взятку в $400

Иностранцу запрещен въезд в Украину за нарушение законодательства в прошлом.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в пункте пропуска «Могилев-Подольский» гражданин Азербайджана предложил неправомерную выгоду пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть в Украину. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иностранцу запрещен въезд за нарушение украинского законодательства в прошлом. Чтобы решить вопрос о беспрепятственном пропуске, 27-летний иностранец попытался договориться со стражами границы и предложил неправомерное денежное вознаграждение в размере 400 долларов США.

«Охранники границы от предложенного отказались, а правонарушителю придется отвечать согласно действующему законодательству Украины, по ст.369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», - сказано в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее сообщалось, что таможенники отказались от взятки от гражданина Молдовы и познакомили его с украинскими правоохранителями.

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