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  1. В мире

В США перестала работать мобильная связь

17:32, 22 февраля 2024
Не работает даже номер 911.
В США перестала работать мобильная связь
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В четверг, 22 февраля, на всей территории Соединенных Штатов Америки сообщили о сбоях в работе мобильных услуг. Downdetector показал тысячи отчетов, о которых докладывали юзеры.

Так, одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T вышла из строя, оставив клиентов без возможности совершать звонки, отправлять текстовые сообщения или заходить в интернет.

Пользователи говорят, что на их телефонах отображается экстренное сообщение, поэтому они не могут звонить или получить доступ к услугам.

Клиенты Verizon и T-Mobile также сообщили о некоторых сбоях в сети, но они были менее распространены.

AT&T признала, что имеет массовый сбой, но не назвала причину.

В то же время компания Verizon сообщила изданию BBC, что ее сеть работает стабильно.

Оператор T-Mobile заявил, что его сеть также работает в обычном режиме, и клиенты, сообщающие о проблемах, могут иметь проблемы с совершением исходящих звонков в другую сеть.

Несколько тысяч клиентов Cricket Wireless, UScellular и Consumer Cellular также сообщают о проблемах.

В частности, пользователи испытывают проблемы со звонками, текстовыми сообщениями и доступом в интернет, причем большинство отчетов указывают на отсутствие услуги или сигнала.

Карта Downdetector показывает, что большие населённые пункты, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон и Атланту, являются одними из тех, кто сталкивается с наибольшим количеством отключений.

Экстренная служба 911 тоже не работает в некоторых районах. Чиновники советуют использовать стационарный телефон, социальные сети или мобильный телефон другого оператора при чрезвычайной ситуации.

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