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  1. У світі

У США припинив працювати мобільний зв'язок

17:32, 22 лютого 2024
Не працює навіть номер 911.
У США припинив працювати мобільний зв'язок
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У четвер, 22 лютого, по всій території Сполучених Штатів Америки повідомили про збої в роботі мобільних послуг. Downdetector показав тисячі звітів, про які повідомляли користувачі.

Так, одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній AT&T вийшла з ладу, залишивши клієнтів без можливості здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення або заходити в інтернет.

Користувачі кажуть, що на їхніх телефонах відображається екстрене повідомлення, через що вони не можуть дзвонити чи отримати доступ до послуг.

Клієнти Verizon і T-Mobile також повідомили про деякі збої в мережі, але вони були менш поширеними.

AT&T визнала, що має масовий збій, але не назвала причину.

Водночас компанія Verizon повідомила виданню BBC, що її мережа працює стабільно.

Оператор T-Mobile заявив що його мережа також працює в звичайному режимі, і клієнти, які повідомляють про проблеми, можуть мати проблеми з здійсненням вихідних дзвінків в іншу мережу.

Кілька тисяч клієнтів Cricket Wireless, UScellular і Consumer Cellular також повідомляють про проблеми.

Зокрема, користувачі мають проблеми з дзвінками, текстовими повідомленнями та доступом до інтернету, причому більшість звітів вказують на відсутність послуги або сигналу.

Карта Downdetector показує, що великі населені пункти, включаючи Лос-Анджелес, Чикаго, Х’юстон і Атланту, є одними з тих, хто стикається з найбільшою кількістю відключень.

Екстрена служба 911 також не працює в деяких районах. Чиновники радять використовувати стаціонарний телефон, соціальні мережі або мобільний телефон іншого оператора в разі надзвичайної ситуації.

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