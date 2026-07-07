Чи може територіальне відділення АМКУ перевіряти бізнес в іншій області – що каже ВС

Відділення Антимонопольного комітету України можуть здійснювати свої повноваження за межами відповідного регіону за дорученням Голови Антимонопольного комітету України – КГС ВС.

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Законодавство не встановлює спеціальних вимог до форми, змісту чи назви доручення Голови Антимонопольного комітету України. Вирішальне значення має зміст документа і його спрямованість, а не те, чи має він назву «доручення».

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.

Фермерське господарство звернулося до суду з позовом про визнання недійсними розпорядження відділення Антимонопольного комітету України (АМК України) про початок розгляду справи щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції та вимоги про надання інформації.

Позивач зазначив, що відділення АМК України діяло незаконно, оскільки суб’єкти, яких стосуються оспорювані документи, здійснюють свою діяльність поза межами регіональної компетенції відповідача.

Господарський суд першої інстанції своїм рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовив.

КГС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Відділення АМК України можуть здійснювати свої повноваження за межами відповідного регіону за дорученням Голови АМК України.

Верховний Суд зазначив, що законодавство не встановлює спеціальних вимог до форми, змісту чи назви відповідного доручення. Вирішальне значення має зміст документа і його спрямованість, а не те, чи має він назву «доручення».

Суд також зауважив, що розпорядження про початок розгляду справи щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції: не встановлює факту порушення; не є актом притягнення до відповідальності; не передбачає застосування санкцій; лише фіксує наявність ознак можливого порушення та процесуальний статус учасників справи. Саме собою відкриття антимонопольної справи не свідчить про подальше визнання суб’єкта господарювання порушником законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, у касаційній скарзі не було зазначено підстав для скасування та визнання недійсним спірного розпорядження в контексті ст. 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції», натомість скаржник зосередився на доводах щодо доручення Голови АМК України.

Тож відділення АМК України діяло в межах наданих йому законом повноважень, а підстави для скасування розпорядження про початок розгляду справи відсутні.

Постанова КГС ВС від 12 травня 2026 року у справі № 914/2651/25.

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