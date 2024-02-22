Зеленський призначив нового посла та представника України

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва Послом України в Азербайджанській Республіці. Водночас Владислава Каневського звільнено з цієї посади.
Також Еміне Джапарова стала представником України при міжнародних організаціях у Відні.
Відповідні укази про призначення №86/2024, №87/2024 та звільнення 85/2024 з'явилися на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України у четвер, 22 лютого.
Зазначила, що наприкінці грудня Володимир Зеленський зібрав у Києві керівників дипломатичних установ України на Конференцію послів. Також Президент назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України.
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