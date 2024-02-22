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Володимир Зеленський підписав Указ про Спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони

Президент Зеленський увів нову спеціальну посаду Спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони.

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Володимир Зеленський підписав Указ про Спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони

17:18, 22 лютого 2024
Президент Зеленський увів нову спеціальну посаду Спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони.
Володимир Зеленський підписав Указ про Спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони
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Президент Володимир Зеленський 22 лютого 2024 року підписав Указ №88/2024, яким увів нову посаду – Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідно до затвердженого ним положення Спеціальний уповноважений Президента призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Робота Спеціального уповноваженого спрямовується Президентом через Керівника Офісу Президента.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Спеціального уповноваженого вносяться на розгляд Президентові Керівником Офісу Президента.

Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

Основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

1) аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

2) моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення;

3) підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей;

4) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;

5) участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України.

Спеціальний уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;

2) вносити пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

3) сприяти реалізації домовленостей щодо міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

4) здійснювати за дорученням Президента України взаємодію з центральними органами виконавчої влади, а також іншими державними органами, установами і організаціями у відповідній сфері;

5) запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, необхідні інформацію, документи, матеріали;

6) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Спеціального уповноваженого;

7) брати участь у співробітництві з представництвами іноземних держав, міжнародних організацій, науковими установами, аналітичними центрами з питань, що належать до його компетенції тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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