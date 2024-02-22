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Владимир Зеленский подписал Указ о Спецуполномоченном по реализации международных гарантий безопасности и развитию сил обороны

17:18, 22 февраля 2024
Президент Зеленский ввел новую специальную должность Специального уполномоченного Президента по реализации международных гарантий безопасности и развитию сил обороны.
Владимир Зеленский подписал Указ о Спецуполномоченном по реализации международных гарантий безопасности и развитию сил обороны
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Президент Владимир Зеленский 22 февраля 2024 подписал Указ №88/2024, которым ввел новую должность – Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

В соответствии с утвержденным им положением Специальный уполномоченный Президента назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Работа Специального уполномоченного направляется Президентом через Руководителя Офиса Президента.

Предложения по кандидатуре на должность Специального уполномоченного вносятся на рассмотрение Президенту Главой Офиса Президента.

Организационное и техническое обеспечения Специального уполномоченного осуществляется Государственным управлением делами.

Основными задачами Специального уполномоченного будут:

1) анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины, и причин возникновения соответствующих проблемных вопросов, внесения предложений относительно путей их решения;

2) мониторинг реализации международных гарантий безопасности и внесения в установленном порядке Президенту Украины предложений по улучшению состояния их осуществления;

3) подготовка Президенту Украины предложений по обеспечению согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в части, касающейся развития сил обороны Украины и наращивания их возможностей;

4) участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, направленных на развитие сил обороны Украины и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;

5) участие в подготовке материалов к мероприятиям с участием Президента Украины, в том числе международного характера, по вопросам, касающимся международных гарантий безопасности, развития сил обороны Украины.

Специальный уполномоченный в соответствии с возложенными на него задачами имеет право в установленном порядке:

1) инициировать подготовку проектов актов Президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции;

2) вносить предложения по развитию международного сотрудничества по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины;

3) содействовать реализации договоренностей по международным гарантиям безопасности и развитию сил обороны Украины;

4) осуществлять по поручению Президента Украины взаимодействие с центральными органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, учреждениями и организациями в соответствующей сфере;

5) запрашивать и получать от консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины, необходимые информацию, документы, материалы;

6) участвовать в работе консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, а также в проведении круглых столов, совещаний и других мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции Специального уполномоченного;

7) участвовать в сотрудничестве с представительствами иностранных государств, международных организаций, научными учреждениями, аналитическими центрами по вопросам, относящимся к его компетенции и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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