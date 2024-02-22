Изнасиловал 11-летнюю племянницу: на Закарпатье злоумышленник более 10 лет проведет решеткой

Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.

На Закарпатье мужчину наказали за изнасилование 11-летней племянницы. Он проведет за решеткой 11 лет, сообщает областная прокуратура.

Также принято решение о включении информации о нем в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Доказано, что в августе 2020 он изнасиловал свою племянницу. На тот момент потерпевшей было 11 лет.

После этого ребенок спрятался от обидчика на чердаке дома. Там ее обнаружила старшая сестра, которая и сообщила о преступлении правоохранителям.

В ходе следствия мужчина находился под стражей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

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