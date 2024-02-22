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Зґвалтував 11-річну племінницю: на Закарпатті зловмисник більше 10 років проведе ґратами

23:00, 22 лютого 2024
Чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.
Зґвалтував 11-річну племінницю: на Закарпатті зловмисник більше 10 років проведе ґратами
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На Закарпатті чоловіка покарали за зґвалтування 11-річної племінниці. Він проведе за ґратами 11 років, повідомляє обласна прокуратура.

Також ухвалено рішення про включення інформації про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Доведено, що у серпні 2020 року він зґвалтував свою племінницю. На той момент потерпілій було 11 років.

Після того дитина заховалася від кривдника на горищі будинку. Там її виявила старша сестра, яка повідомила про злочин правоохоронцям.

Під час слідства чоловік перебував під вартою. Наразі вирок набрав законної сили.

Раніше ми писали, що на Київщині затримали чоловіка за зґвалтування неповнолітньої падчерки.

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