Зеленский назначил нового посла и представителя Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева Послом Украины в Азербайджанской Республике. В то же время Владислав Каневский уволен с этой должности.
Также Эмина Джапарова стала представителем Украины при международных организациях в Вене.
Соответствующие указы о назначении 86/2024, 87/2024 и увольнении 85/2024 появились на сайте официального интернет-представительства Президента Украины в четверг, 22 февраля.
Отметим, что в конце декабря Владимир Зеленский собрал в Киеве руководителей дипломатических учреждений Украины на Конференцию послов. Также Президент назвал пять приоритетов в работе послов Украины.
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