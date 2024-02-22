Зеленский назначил нового посла и представителя Украины

Президент уволил Владислава Каневского с должности Посла Украины в Азербайджанской Республике и назначил вместо него Юрия Гусева.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева Послом Украины в Азербайджанской Республике. В то же время Владислав Каневский уволен с этой должности.

Также Эмина Джапарова стала представителем Украины при международных организациях в Вене.

Соответствующие указы о назначении 86/2024, 87/2024 и увольнении 85/2024 появились на сайте официального интернет-представительства Президента Украины в четверг, 22 февраля.

Отметим, что в конце декабря Владимир Зеленский собрал в Киеве руководителей дипломатических учреждений Украины на Конференцию послов. Также Президент назвал пять приоритетов в работе послов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.