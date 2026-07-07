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Чи зберігається робоче місце мобілізованого працівника під час служби – коли можливе звільнення

19:40, 7 липня 2026
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Роботодавець не має права звільнити вас за власною ініціативою на час служби, але є винятки.
Чи зберігається робоче місце мобілізованого працівника під час служби – коли можливе звільнення
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Працівники, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт із Збройними силами, мають право на збереження робочого місця та посади на весь період служби. Така гарантія передбачена незалежно від форми власності роботодавця. 

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Як пояснюють у Міноборони, робоче місце зберігається для працівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій, а також для тих, хто працював у фермерських господарствах, сільськогосподарських кооперативах або у фізичних осіб-підприємців на момент призову.

Щоб роботодавець правильно оформив статус працівника, необхідно надати один або кілька документів, які підтверджують проходження військової служби:

  • повістку або мобілізаційне розпорядження;
  • довідку з ТЦК та СП;
  • витяг із наказу про зарахування до військової частини;
  • військовий квиток із відміткою про призов або укладення контракту.

Після отримання документів роботодавець має видати наказ про увільнення від роботи на період військової служби. Це не є звільненням із підприємства.

Також роботодавець повинен внести відповідні записи до особової справи та табеля обліку робочого часу.

На час служби трудовий договір фактично призупиняється: працівник не виконує цивільну роботу, але залишається у трудових відносинах із роботодавцем. Після звільнення з військової служби він має право повернутися на свою або рівнозначну посаду.

Роботодавець не має права звільнити працівника за власною ініціативою під час проходження військової служби. Водночас закон передбачає винятки.

Звільнення можливе у випадках:

  • повної ліквідації підприємства;
  • звільнення працівника за власним бажанням;
  • набрання законної сили вироком суду за окремі тяжкі злочини, зокрема військові.

Якщо працівника звільнили без таких підстав, це може бути порушенням трудового законодавства. У такому випадку можна звернутися до Державної служби з питань праці, подати позов до суду про поновлення на роботі та стягнення виплат, а також отримати допомогу в системі безоплатної правової допомоги.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 19 липня 2022 року за працівниками, які проходять військову службу, зберігаються лише місце роботи і посада. Роботодавці не зобов’язані виплачувати середній заробіток. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у постанові від 27 травня 2026 р. у справі №642/1929/24.

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військові звільнення війна воєнний стан міноборони мобілізація трудові відносини

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