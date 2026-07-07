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Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до кінця липня — як правильно це зробити

17:27, 7 липня 2026
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Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до кінця липня — як правильно це зробити
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Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік призовників до 31 липня 2026 року. 

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Як зазначає Чернівецький обласний ТЦК та СП, 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати на облік двома способами:

  • через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста — мобільний застосунок «Резерв+», використовуючи електронну ідентифікацію та уточнивши персональні дані;
  • шляхом особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Під час особистого звернення необхідно надати:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО);
  • свідоцтво про народження;
  • документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • документ про освіту з додатками;
  • довідку з місця навчання або роботи (за наявності);
  • чотири фотокартки розміром 35×45 міліметрів без головного убору;
  • інші документи за потреби.

У ТЦК зазначили, що наразі під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію проходити не потрібно.

Медичний огляд стане обов’язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників лише ті юнаки, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Юнаки, які мали стати на військовий облік у встановлені законом строки, але не зробили цього, повинні особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або фактичного проживання та надати необхідні документи.

Несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність.

Затримка у постановці на військовий облік вважається виправданою за умови документального підтвердження таких обставин:

  • проблеми зі здоров’ям;
  • виникнення обставин стихійного характеру;
  • перебування або проживання на тимчасово окупованій території чи в районі ведення бойових дій.

У таких випадках громадяни звільняються від відповідальності за недотримання строків постановки на облік.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Третій апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов студента, який оскаржив бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нерозгляду його заяви про надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з навчанням.

Суд дійшов висновку, що ТЦК був зобов’язаний розглянути подану заяву по суті та прийняти відповідне рішення, однак цього не зробив.

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військові війна воєнний стан ТЦК мобілізація військовий облік

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