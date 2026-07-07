Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет до конца июля — как правильно это сделать

Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет призывников до 31 июля 2026 года.

Как отмечают в Черновицком областном ТЦК и СП, 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать на воинский учет двумя способами:

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста — мобильное приложение «Резерв+», используя электронную идентификацию и уточнив персональные данные;

путем личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.

При личном обращении необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной громады;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);

свидетельство о рождении;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

документ об образовании с приложениями;

справку с места учебы или работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35×45 мм без головного убора;

другие документы при необходимости.

В ТЦК отметили, что в настоящее время при постановке на воинский учет призывников проходить военно-врачебную комиссию не требуется.

Медицинский осмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников только те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Юноши, которые должны были стать на воинский учет в установленные законом сроки, но не сделали этого, обязаны лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.

Несвоевременная постановка на воинский учет и нарушение правил воинского учета предусматривают административную ответственность.

Задержка с постановкой на воинский учет считается уважительной при наличии документального подтверждения следующих обстоятельств:

проблемы со здоровьем;

возникновение обстоятельств стихийного характера;

пребывание или проживание на временно оккупированной территории либо в районе ведения боевых действий.

В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на воинский учет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил иск студента, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с нерассмотрением его заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации по причине обучения.

Суд пришел к выводу, что ТЦК был обязан рассмотреть поданное заявление по существу и принять соответствующее решение, однако этого сделано не было.