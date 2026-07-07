  1. В Украине

Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет до конца июля — как правильно это сделать

17:27, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет до конца июля — как правильно это сделать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет призывников до 31 июля 2026 года. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в Черновицком областном ТЦК и СП, 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать на воинский учет двумя способами:

  • через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста — мобильное приложение «Резерв+», используя электронную идентификацию и уточнив персональные данные;
  • путем личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.

При личном обращении необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписку из реестра территориальной громады;
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);
  • свидетельство о рождении;
  • документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
  • документ об образовании с приложениями;
  • справку с места учебы или работы (при наличии);
  • четыре фотографии размером 35×45 мм без головного убора;
  • другие документы при необходимости.

В ТЦК отметили, что в настоящее время при постановке на воинский учет призывников проходить военно-врачебную комиссию не требуется.

Медицинский осмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников только те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Юноши, которые должны были стать на воинский учет в установленные законом сроки, но не сделали этого, обязаны лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.

Несвоевременная постановка на воинский учет и нарушение правил воинского учета предусматривают административную ответственность.

Задержка с постановкой на воинский учет считается уважительной при наличии документального подтверждения следующих обстоятельств:

  • проблемы со здоровьем;
  • возникновение обстоятельств стихийного характера;
  • пребывание или проживание на временно оккупированной территории либо в районе ведения боевых действий.

В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на воинский учет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил иск студента, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с нерассмотрением его заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации по причине обучения.

Суд пришел к выводу, что ТЦК был обязан рассмотреть поданное заявление по существу и принять соответствующее решение, однако этого сделано не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные война военное положение ТЦК мобилизация воинский учет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Бронирование в IT и телекоме: Минцифры обновило критерии критичности бизнеса

Определены новые требования для предприятий цифровой сферы, претендующих на статус важных для отрасли экономики.

Верховный Суд инициировал обращение в КСУ из-за нормы ГПК, которая позволяет приостанавливать алиментные дела из-за мобилизации

Служба в ВСУ не является препятствием для подачи иска об алиментах или изменении их размера.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]