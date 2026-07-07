Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет до конца июля — как правильно это сделать
Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет призывников до 31 июля 2026 года.
Как отмечают в Черновицком областном ТЦК и СП, 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать на воинский учет двумя способами:
- через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста — мобильное приложение «Резерв+», используя электронную идентификацию и уточнив персональные данные;
- путем личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.
При личном обращении необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- выписку из реестра территориальной громады;
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);
- свидетельство о рождении;
- документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
- документ об образовании с приложениями;
- справку с места учебы или работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35×45 мм без головного убора;
- другие документы при необходимости.
В ТЦК отметили, что в настоящее время при постановке на воинский учет призывников проходить военно-врачебную комиссию не требуется.
Медицинский осмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
Не подлежат постановке на воинский учет призывников только те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Юноши, которые должны были стать на воинский учет в установленные законом сроки, но не сделали этого, обязаны лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.
Несвоевременная постановка на воинский учет и нарушение правил воинского учета предусматривают административную ответственность.
Задержка с постановкой на воинский учет считается уважительной при наличии документального подтверждения следующих обстоятельств:
- проблемы со здоровьем;
- возникновение обстоятельств стихийного характера;
- пребывание или проживание на временно оккупированной территории либо в районе ведения боевых действий.
В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на воинский учет.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил иск студента, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с нерассмотрением его заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации по причине обучения.
Суд пришел к выводу, что ТЦК был обязан рассмотреть поданное заявление по существу и принять соответствующее решение, однако этого сделано не было.
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