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Що буде з військовим контрактом після завершення війни – важливий нюанс для військових

19:05, 7 липня 2026
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Завершення війни не означає автоматичного припинення або продовження контракту — рішення ухвалюватиме військовий.
Що буде з військовим контрактом після завершення війни – важливий нюанс для військових
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У Сумському обласному ТЦК та СП відповіли на одне з найпоширеніших запитань серед громадян, які планують укласти контракт на військову службу, — що відбудеться з контрактом у разі завершення війни.

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У ТЦК зазначили, що якщо під час дії контракту буде ухвалено рішення про демобілізацію, після її оголошення військовослужбовець самостійно визначатиме свої подальші дії.

Після демобілізації він матиме право продовжити військову службу за власним бажанням або звільнитися зі служби відповідно до вимог чинного законодавства.

Важливо, що завершення війни та оголошення демобілізації не означають автоматичного продовження чи припинення контракту без участі самого військовослужбовця. Після демобілізації саме він вирішуватиме, чи залишатися на службі, чи завершити її.

Також у ТЦК підкреслили, що контрактна служба передбачає чітко визначені законом умови, а рішення щодо подальшого проходження служби після демобілізації залишається за військовослужбовцем.

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