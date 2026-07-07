Что будет с военным контрактом после окончания войны — важный нюанс для военнослужащих

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В Сумском областном ТЦК и СП ответили на один из самых распространенных вопросов среди граждан, планирующих заключить контракт на военную службу, — что произойдет с контрактом в случае окончания войны.

В ТЦК отметили, что если в период действия контракта будет принято решение о демобилизации, после ее объявления военнослужащий самостоятельно определит свои дальнейшие действия.

После демобилизации он будет иметь право продолжить военную службу по собственному желанию или уволиться со службы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Важно, что окончание войны и объявление демобилизации не означают автоматического продления или прекращения контракта без участия самого военнослужащего. После демобилизации именно он будет решать, оставаться ли на службе или завершить её.

Также в ТЦК подчеркнули, что контрактная служба предусматривает четко определенные законом условия, а решение о дальнейшем прохождении службы после демобилизации остается за военнослужащим.

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