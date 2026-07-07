  1. В Украине

Что будет с военным контрактом после окончания войны — важный нюанс для военнослужащих

19:05, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что будет с военным контрактом после окончания войны — важный нюанс для военнослужащих
Что будет с военным контрактом после окончания войны — важный нюанс для военнослужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумском областном ТЦК и СП ответили на один из самых распространенных вопросов среди граждан, планирующих заключить контракт на военную службу, — что произойдет с контрактом в случае окончания войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ТЦК отметили, что если в период действия контракта будет принято решение о демобилизации, после ее объявления военнослужащий самостоятельно определит свои дальнейшие действия.

После демобилизации он будет иметь право продолжить военную службу по собственному желанию или уволиться со службы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Важно, что окончание войны и объявление демобилизации не означают автоматического продления или прекращения контракта без участия самого военнослужащего. После демобилизации именно он будет решать, оставаться ли на службе или завершить её.

Также в ТЦК подчеркнули, что контрактная служба предусматривает четко определенные законом условия, а решение о дальнейшем прохождении службы после демобилизации остается за военнослужащим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные война контракт военнослужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]