Апелляционный суд отклонил три апелляционные жалобы по делу о ДТП в Хмельницкой области, в котором погиб 17-летний велосипедист

Суд отклонил все три апелляционные жалобы и оставил в силе приговор — 9 лет лишения свободы и выплату компенсации матери погибшего.

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Апелляционный суд отклонил все три апелляционные жалобы по делу о смертельном ДТП, произошедшем в январе 2026 года в Хмельницкой области. Суд не нашел оснований ни для смягчения наказания водителю, ни для его ужесточения, ни для изменения размера компенсации потерпевшей стороне. Хмельницкий апелляционный суд обнародовал подробности дела.

Как установил Полонский районный суд Хмельницкой области, около полуночи 18 января 2026 года в поселке Понинка Шепетовского района водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который двигался в том же направлении по правому краю проезжей части. От полученных травм юноша скончался.

21 апреля 2026 года суд вынес приговор по делу: признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок, в пользу матери погибшего взыскал моральный ущерб и судебные издержки.

Обвиняемый и его защитник в своих апелляционных жалобах просили смягчить наказание и уменьшить размер возмещения морального вреда. Она ссылалась, в частности, на то, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, сам сообщил о ДТП, пытался оказать первую медицинскую помощь потерпевшему, частично возместил причиненный ущерб, а также на его состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Представитель потерпевшей, в свою очередь, просил назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 286-1 УК Украины, – 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет – и увеличить размеры страхового возмещения, компенсации морального вреда, судебных и процессуальных расходов. По его мнению, назначенное наказание не соответствует тяжести преступления, а определенный судом размер возмещения не обеспечивает полной компенсации причиненного ущерба.

Апелляционный суд пришел к выводу, что местный суд назначил наказание с соблюдением требований уголовного закона и нет оснований считать его слишком суровым или слишком мягким. Суд учел тяжесть преступления, последствия в виде смерти несовершеннолетнего, позицию потерпевшей относительно необходимости назначения максимального наказания, обстоятельства совершения ДТП, данные о личности обвиняемого, его полное признание вины, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

При этом суд обратил внимание на то, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и на этот раз сознательно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (1,73 промилле) и более чем вдвое превысил допустимую в населенном пункте скорость, чем создал повышенную опасность для других участников дорожного движения.

Апелляционный суд по делу № 681/281/26 также не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции в части гражданского иска, признав обоснованными выводы местного суда относительно размера возмещения морального вреда и других исковых требований потерпевшей.

В результате апелляционные жалобы обвиняемого, его защитника и представителя потерпевшей были оставлены без удовлетворения, а приговор суда — без изменений.

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