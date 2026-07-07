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Апелляционный суд отклонил три апелляционные жалобы по делу о ДТП в Хмельницкой области, в котором погиб 17-летний велосипедист

18:57, 7 июля 2026
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Суд отклонил все три апелляционные жалобы и оставил в силе приговор — 9 лет лишения свободы и выплату компенсации матери погибшего.
Апелляционный суд отклонил три апелляционные жалобы по делу о ДТП в Хмельницкой области, в котором погиб 17-летний велосипедист
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Апелляционный суд отклонил все три апелляционные жалобы по делу о смертельном ДТП, произошедшем в январе 2026 года в Хмельницкой области. Суд не нашел оснований ни для смягчения наказания водителю, ни для его ужесточения, ни для изменения размера компенсации потерпевшей стороне. Хмельницкий апелляционный суд обнародовал подробности дела.

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Как установил Полонский районный суд Хмельницкой области, около полуночи 18 января 2026 года в поселке Понинка Шепетовского района водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который двигался в том же направлении по правому краю проезжей части. От полученных травм юноша скончался.

21 апреля 2026 года суд вынес приговор по делу: признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок, в пользу матери погибшего взыскал моральный ущерб и судебные издержки.

Обвиняемый и его защитник в своих апелляционных жалобах просили смягчить наказание и уменьшить размер возмещения морального вреда. Она ссылалась, в частности, на то, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, сам сообщил о ДТП, пытался оказать первую медицинскую помощь потерпевшему, частично возместил причиненный ущерб, а также на его состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Представитель потерпевшей, в свою очередь, просил назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 286-1 УК Украины, – 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет – и увеличить размеры страхового возмещения, компенсации морального вреда, судебных и процессуальных расходов. По его мнению, назначенное наказание не соответствует тяжести преступления, а определенный судом размер возмещения не обеспечивает полной компенсации причиненного ущерба.

Апелляционный суд пришел к выводу, что местный суд назначил наказание с соблюдением требований уголовного закона и нет оснований считать его слишком суровым или слишком мягким. Суд учел тяжесть преступления, последствия в виде смерти несовершеннолетнего, позицию потерпевшей относительно необходимости назначения максимального наказания, обстоятельства совершения ДТП, данные о личности обвиняемого, его полное признание вины, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

При этом суд обратил внимание на то, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и на этот раз сознательно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (1,73 промилле) и более чем вдвое превысил допустимую в населенном пункте скорость, чем создал повышенную опасность для других участников дорожного движения.

Апелляционный суд по делу № 681/281/26 также не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции в части гражданского иска, признав обоснованными выводы местного суда относительно размера возмещения морального вреда и других исковых требований потерпевшей.

В результате апелляционные жалобы обвиняемого, его защитника и представителя потерпевшей были оставлены без удовлетворения, а приговор суда — без изменений.

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