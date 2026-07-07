Апеляційний суд відхилив три апеляційні скарги у справі ДТП на Хмельниччині, в якій зaгинув 17-річний велосипедист

Суд відхилив усі три апеляційні скарги та залишив без змін вирок — 9 років ув'язнення і компенсацію матері загиблого.

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Апеляційний суд відхилив усі три апеляційні скарги у справі про смертельну ДТП, що сталася у січні 2026 року на Хмельниччині. Суд не знайшов підстав ані для пом’якшення покарання водію, ані для його посилення чи зміни розміру відшкодування потерпілій стороні. Хмельницький апеляційний суд оприлюднив деталі справи.

Як встановив Полонський районний суд Хмельницької області, близько опівночі 18 січня 2026 року в селищі Понінка Шепетівського району водій автомобіля BMW X5 скоїв наїзд на 17-річного велосипедиста, який рухався попутно по правому краю проїзної частини. Від отриманих травм юнак загинув.

21 квітня 2026 року суд ухвалив вирок у справі: визнав обвинуваченого винуватим в інкримінованому злoчині та заcудив його до 9 років позбавлення вoлі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк, на користь матері загиблoго стягнув моральну шкоду та судові витрати.

Обвинувачений та його захисник у своїх апеляційних скаргах просили пом'якшити покарання й зменшити розмір відшкодування моральної шкоди. Посилалася, зокрема, на те, що обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся, сам повідомив про ДТП, намагався надати першу медичну допомогу потерпілому, частково відшкодував завдану шкоду, а також на його стан здоров'я і сімейні обставини.

Представник потерпілої натомість просив призначити обвинуваченому максимальне покарання, передбачене санкцією частини 3 статті 286-1 КК України, – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років – та збільшити розміри страхового відшкодування, моральної шкоди, судових і процесуальних витрат. На його думку, призначене покарання не відповідає тяжкості злочину, а визначений судом розмір відшкодування не забезпечує повної компенсації завданої шкоди.

Апеляційний суд дійшов висновку, що місцевий суд призначив покарання з дотриманням вимог кримінального закону й немає підстав вважати його надто суворим чи надто м'яким. Суд врахував тяжкість злочину, наслідки у вигляді смeрті неповнoлітнього, позицію потерпілої щодо необхідності призначення максимального покарання, обставини вчинення ДТП, дані про особу обвинуваченого, його повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злoчину.

При цьому суд звернув увагу, що обвинувачений раніше притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху й цього разу свідомо сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння (1,73 проміле) та більш ніж удвічі перевищив дозволену в населеному пункті швидкість, чим створив підвищену небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Апеляційний суд у справі № 681/281/26 також не знайшов підстав для зміни рішення суду першої інстанції в частині цивільного позову, визнавши обґрунтованими висновки місцевого суду щодо розміру відшкодування моральної шкоди та інших позовних вимог потерпілої.

Відтак залишив без задоволення апеляційні скарги обвинуваченого, його захисника та представника потерпілої, а вирок суду – без змін.

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