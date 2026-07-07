Некоторые украинцы могут выйти на пенсию 10 лет раньше: кто имеет такое право
В Украине отдельные категории граждан могут оформить пенсию за выслугу лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для этого необходимо относиться к определенной законом категории работников и иметь достаточный специальный стаж.
Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пенсия за выслугу лет назначается работникам отдельных профессий, работа которых из-за своих особенностей может приводить к утрате профессиональной трудоспособности еще до достижения общего пенсионного возраста. Основным условием для ее назначения является наличие необходимого специального стажа, приобретенного на должностях и в учреждениях, предусмотренных законодательством.
Без учета возраста право на такую пенсию имеют:
- артисты при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет;
- работники авиации, педагоги, медики и социальные работники;
- спортсмены со стажем не менее 25 лет, из которых не менее шести лет — в составе сборной Украины;
- военнослужащие, прослужившие не менее 25 лет независимо от возраста, либо достигшие 45 лет и имеющие не менее 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 года составляет военная служба.
- После достижения установленного законодательством возраста пенсию за выслугу лет могут оформить диспетчеры воздушного движения, бортпроводники, работники железной дороги и метрополитена, геологи, лесорубы, работники лесосплава, механизаторы в портах, а также члены экипажей морского, речного и рыбопромыслового флота.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам объяснили, какой документ будет подтверждать статус лица с инвалидностью после перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту и потребуется ли менять пенсионное удостоверение.
В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 января 2025 года в Украине действует новый порядок установления инвалидности. Теперь решение о ее установлении принимают не медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а экспертные команды по результатам оценки повседневного функционирования человека.
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