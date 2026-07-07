Некоторые украинцы могут выйти на пенсию 10 лет раньше: кто имеет такое право

Главным условием для ее назначения является наличие необходимого специального стажа, приобретенного именно в должностях и учреждениях, предусмотренных законодательством.

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В Украине отдельные категории граждан могут оформить пенсию за выслугу лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для этого необходимо относиться к определенной законом категории работников и иметь достаточный специальный стаж.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пенсия за выслугу лет назначается работникам отдельных профессий, работа которых из-за своих особенностей может приводить к утрате профессиональной трудоспособности еще до достижения общего пенсионного возраста. Основным условием для ее назначения является наличие необходимого специального стажа, приобретенного на должностях и в учреждениях, предусмотренных законодательством.

Без учета возраста право на такую пенсию имеют:

артисты при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет;

работники авиации, педагоги, медики и социальные работники;

спортсмены со стажем не менее 25 лет, из которых не менее шести лет — в составе сборной Украины;

военнослужащие, прослужившие не менее 25 лет независимо от возраста, либо достигшие 45 лет и имеющие не менее 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 года составляет военная служба.

После достижения установленного законодательством возраста пенсию за выслугу лет могут оформить диспетчеры воздушного движения, бортпроводники, работники железной дороги и метрополитена, геологи, лесорубы, работники лесосплава, механизаторы в портах, а также члены экипажей морского, речного и рыбопромыслового флота.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам объяснили, какой документ будет подтверждать статус лица с инвалидностью после перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту и потребуется ли менять пенсионное удостоверение.

В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 января 2025 года в Украине действует новый порядок установления инвалидности. Теперь решение о ее установлении принимают не медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а экспертные команды по результатам оценки повседневного функционирования человека.